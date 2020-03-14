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Канадские специалисты считают, что коронавирус был произведен в американской лаборатории

Добавлено: 14.03.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
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Канадские специалисты считают, что коронавирус был произведен в американской лаборатории

Источником возникновения коронавируса COVID-19 является не китайский город Ухань, а биолаборатория вооруженных сил США в Форт-Детрик, считает обозреватель канадского исследовательского центра Global Research Лэрри Романофф.



«Вирус не возник на рынке морепродуктов, он не возник в Ухане и самом Китае вообще, а был завезен туда из другой страны. Единственным возможным источником происхождения коронавируса являются США, потому что только в этой стране есть все ветви эволюционного древа коронавирусов. Первоначальным источником вируса COVID-19 была военная лаборатория США в Форт-Детрик», — пишет Романофф со ссылкой на исследования японских и тайваньских эпидемиологов.

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Как отмечает журналист, в августе 2019 года в США началась волна легочных пневмоний, источником которой американцы считали испарения электронных сигарет. Тогда тайваньский врач, по словам Романофф, написал американским чиновникам, что эти болезни, которые, в том числе, заканчивались летальным исходом, могут быть вызваны коронавирусом, однако его предупреждения были проигнорированы. Обозреватель Global Research также указывает на то, что непосредственно перед вспышкой этих заболеваний США по необъяснимым причинам закрыли основную биолабораторию вооруженных сил США в Форт-Детрик.

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Источник: ura.news
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