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Главврач РДКБ Рустэм Ахметшин объяснил в соцсетях, почему вышел на работу, не выдержав карантин

Добавлено: 26.03.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
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Главврач РДКБ Рустэм Ахметшин объяснил в соцсетях, почему вышел на работу, не выдержав карантин

26 марта в Башкирии разгорелся скандал – главного врача детской республиканской больницы Рустэма Ахметшина обвинили в том, что он после заграничной поездки сразу вышел на работу, не выдержав карантин.



«Единая Россия» прокомментировала, что медик получил отрицательный результат теста на коронавирус. Он прилетел из Хорватии 12 марта – в те дни еще не был принят режим самоизоляции, поэтому он вышел на работу.

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А сейчас и сам врач не оставил историю без внимания. На своей странице в «Фейсбуке» он объяснился и признался, что действительно выезжал за границу.
- На момент моего возвращения данная страна не входила в перечень стран с эпидемиологической опасностью по коронавирусу. Несмотря на это, по возвращению в Россию, мной были пройдены все проверки по линии Надзорных органов в аэропорту Москвы и аэропорту Уфы. Я прошёл обследование на наличие коронавируса - результат теста отрицательный. К тому же, в настоящее время, уже истёк двухнедельный срок инкубационного периода, - написал Рустэм Ахметшин у себя в соцсети.
Ранее сообщалось, что Глава Башкирии поблагодарил Гузель Шарафутдинову, но не за нарушение карантинного режима, а за привлечение внимания к проблеме.

Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: из открытых источников
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