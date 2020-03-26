Главврач РДКБ Рустэм Ахметшин объяснил в соцсетях, почему вышел на работу, не выдержав карантин

26 марта в Башкирии разгорелся скандал – главного врача детской республиканской больницы Рустэма Ахметшина обвинили в том, что он после заграничной поездки сразу вышел на работу, не выдержав карантин.







«Единая Россия» прокомментировала, что медик получил отрицательный результат теста на коронавирус. Он прилетел из Хорватии 12 марта – в те дни еще не был принят режим самоизоляции, поэтому он вышел на работу.

- На момент моего возвращения данная страна не входила в перечень стран с эпидемиологической опасностью по коронавирусу. Несмотря на это, по возвращению в Россию, мной были пройдены все проверки по линии Надзорных органов в аэропорту Москвы и аэропорту Уфы. Я прошёл обследование на наличие коронавируса - результат теста отрицательный. К тому же, в настоящее время, уже истёк двухнедельный срок инкубационного периода, - написал Рустэм Ахметшин у себя в соцсети.

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