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Медик уфимской РКБ рассказал, что сейчас происходит в больнице

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
Медик уфимской РКБ рассказал, что сейчас происходит в больнице

Медик РКБ им. Куватова в Уфе, где скончалась 80-летняя женщина с коронавирусной инфекцией, записал видео. Молодой специалист – на вид ему не больше 30 лет – рассказал, что сейчас происходит в больнице. Из средств защиты на нем только самодельная марлевая повязка.



«Все те, кто спрашивает, что у нас происходит в РКБ. Происходит следующая ситуация: больницу закрыли на две недели вместе с медперсоналом, который пришел сегодня с утра [6 апреля] на работу. Мы будем две недели тут жить и работать. Работать будем сутки через сутки, как я понял, до потери пульса. До дальнейших распоряжений», – поделился информацией медик.

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Напомним, больницу было решено закрыть на 14-дневный карантин из-за смерти пациентки с коронавирусом. Известно, что пожилая женщина — мать популярного певца Татарии и Башкирии Анвара Нургалиева.

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Источник: www.ufa.kp.ru
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