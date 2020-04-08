Медик уфимской РКБ рассказал, что сейчас происходит в больнице

Медик РКБ им. Куватова в Уфе, где скончалась 80-летняя женщина с коронавирусной инфекцией, записал видео. Молодой специалист – на вид ему не больше 30 лет – рассказал, что сейчас происходит в больнице. Из средств защиты на нем только самодельная марлевая повязка.







«Все те, кто спрашивает, что у нас происходит в РКБ. Происходит следующая ситуация: больницу закрыли на две недели вместе с медперсоналом, который пришел сегодня с утра [6 апреля] на работу. Мы будем две недели тут жить и работать. Работать будем сутки через сутки, как я понял, до потери пульса. До дальнейших распоряжений», – поделился информацией медик.

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