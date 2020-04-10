В Башкирии в психиатрической больнице приступили к пошиву марлевых повязок для РКБ

На своей странице в соцсетях главврач клинической психиатрической больницы поделился творческой деятельностью своих пациентов. Обычно после обхода доктора они занимаются рисованием, лепкой и многим другим.







Сейчас же, во время угрозы распространения коронавируса, в комнатах, оборудованных под лечебно-трудовые мастерские, шьются марлевые маски. Людей объединила общая миссия – помочь республике.

— В наших мастерских сейчас шьют марлевые повязки для коллег из РКБ им. Г.Г.Куватова. Сегодня отправили уже 500 повязок, продолжим работать и дальше. Уверены, что наши повязки смогут защитить врачей и медсестер от вируса, а душевная теплота, с которой шьются эти простые изделия, защитят от негативных эмоций! — поделился со своими подписчиками Тагир Гизатуллин.

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Фото: соцсети