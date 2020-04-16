В Башкирии будут перехватывать автобусы, прибывающие из Москвы
В республике начнут перехватывать автобусы из Москвы, сообщил глава региона Радий Хабиров на совещании с главами городов и районов, руководителями министерств и ведомств.
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«Все меры, принятые в аэропортах и железнодорожном вокзале продолжаем. Все прибывшие из Москвы должны быть отправлены на 14-дневный карантин», — сказал Радий Хабиров.Отметим, что в Башкирии заражение коронавирусом зафиксировано в 40 районах.
Источник:
gtrk.tv
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