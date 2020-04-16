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В Башкирии будут перехватывать автобусы, прибывающие из Москвы

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
В Башкирии будут перехватывать автобусы, прибывающие из Москвы

В республике начнут перехватывать автобусы из Москвы, сообщил глава региона Радий Хабиров на совещании с главами городов и районов, руководителями министерств и ведомств.

Хабиров поручил не скрывать факты по коронавирусу, а при подозрении сразу закрывать больницы на карантин

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Он отметил, что, учитывая скорость распространения коронавируса в Москве, прибывающие из столицы представляют значительную угрозу. 
«Все меры, принятые в аэропортах и железнодорожном вокзале продолжаем. Все прибывшие из Москвы должны быть отправлены на 14-дневный карантин», — сказал Радий Хабиров.
Отметим, что в Башкирии заражение коронавирусом зафиксировано в 40 районах.
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Источник: gtrk.tv
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