Хабиров поручил не скрывать факты по коронавирусу, а при подозрении сразу закрывать больницы на карантин

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил закрывать больницы на карантин при малейшем подозрении на коронавирус. Об этом он заявил в ходе правительственного совещания.







«Меня пугает, очень серьезно нужно проводить работу с главврачами. Наша позиция следующая – понятно, люди болеют, они приходят со своими болячками, и кто-то из них подцепил эту инфекцию. Как только он попадает в периметр больницы, и мы это устанавливаем, сразу резко включаем все нормы по карантину. Лучше мы большими массивами будем закрывать большие учреждения и карантинить, чем потом мы будем эти учреждения изнутри взрывать, как это произошло в РКБ. Уровень вирусонастороженности должен быть максимально высоким», – отметил Радий Хабиров.

«Самое страшное, что вы можете сделать – если вы начнете скрывать ту или иную ситуацию. Лучше сразу докладывать мне. У нас очаги есть не только в Уфе, и это будет увеличиваться», – заключил глава республики.

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