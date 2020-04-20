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Уфимская РКБ выходит из карантина, Сыртланова уходит на самоизоляцию

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
Уфимская РКБ выходит из карантина, Сыртланова уходит на самоизоляцию

РКБ им. Куватова после проведения финальной дезинфекции и выполнения предписаний санврачей будет работать, как ковидный центр в Башкирии.



Об этом рассказал Радий Хабиров, руководитель Башкортостана, на совещании в республиканском правительстве, что состоялось сегодня, 20 апреля. Известно, что вместо Эльзы Сыртлановой, которая решила уйти на самоизоляцию, исполняющим обязанности главврача медучреждения станет Евгений Кустов.

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Максим Забелин, министр здравоохранения РБ, на совещании рассказал, что по предписанию главного санврача Башкирии, срок карантина в РКБ им. Куватова, заканчивается сегодня.

Забелин отметил, что проведено требуемое повторное тестирование. В Роспотребнадзор уже отправили данные о готовности представления всех нужных материалов. Сейчас в регионе ждут приезда специалистов для оценки устранения предписаний, сделанных ранее.

Напомним, что Башкирия заняла третью строчку по показателю смертности от коронавируса в России 

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