Уфимская РКБ выходит из карантина, Сыртланова уходит на самоизоляцию
РКБ им. Куватова после проведения финальной дезинфекции и выполнения предписаний санврачей будет работать, как ковидный центр в Башкирии.
Об этом рассказал Радий Хабиров, руководитель Башкортостана, на совещании в республиканском правительстве, что состоялось сегодня, 20 апреля. Известно, что вместо Эльзы Сыртлановой, которая решила уйти на самоизоляцию, исполняющим обязанности главврача медучреждения станет Евгений Кустов.
Читайте также:В уфимской РКБ пройдет первая замена медработников
Забелин отметил, что проведено требуемое повторное тестирование. В Роспотребнадзор уже отправили данные о готовности представления всех нужных материалов. Сейчас в регионе ждут приезда специалистов для оценки устранения предписаний, сделанных ранее.
Напомним, что Башкирия заняла третью строчку по показателю смертности от коронавируса в России
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Читайте также
Здравоохранение
В Минздраве Башкирии опровергли слухи об увольнении главврача РКБ Эльзы Сыртлановой
Здравоохранение
В уфимской РКБ пройдет первая замена медработников
Здравоохранение
В Башкирии на борьбу с коронавирусом дополнительно выделено 250 млн рублей
Здравоохранение
В уфимском РКБ по предварительным данным 170 зараженных коронавирусом
Здравоохранение
В Сибае 227 жителей отправили на самоизоляцию
Здравоохранение
Главврач уфимской РКБ Эльза Сыртланова рассказала, почему не ушла в свое время на самоизоляцию
Здравоохранение
У 8 пациентов уфимской РКБ подтвердился коронавирус
Здравоохранение
Минздрав Башкирии: смерть пациента из Мелеуза не связана с коронавирусной инфекцией