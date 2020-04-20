Уфимская РКБ выходит из карантина, Сыртланова уходит на самоизоляцию

РКБ им. Куватова после проведения финальной дезинфекции и выполнения предписаний санврачей будет работать, как ковидный центр в Башкирии.







Об этом рассказал Радий Хабиров, руководитель Башкортостана, на совещании в республиканском правительстве, что состоялось сегодня, 20 апреля. Известно, что вместо Эльзы Сыртлановой, которая решила уйти на самоизоляцию, исполняющим обязанности главврача медучреждения станет Евгений Кустов.



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