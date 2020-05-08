Турки оказали благотворительную помощь медучреждениям Башкирии

В Башкирии для двух больниц получена помощь от турецких компаний. Они изъявили желание остаться неизвестными. Ссылаясь на генконсула Турецкой Республики в городе Казани Исмета Эрикан, об этом написала интернет-газета "Реальное время".







Поддержка оказана Инфекционной клинической больнице №4 и Городской детской больнице Уфы. Такую же помощь получили 5 медицинских учреждений Татарии, где получают лечение больные коронавирусом. Благотворительная помощь всем медучреждениям оказана на сумму 6 миллионов рублей.

Предварительно генконсульство выяснило у республиканских ведомств в чем нуждаются медучреждения Татарии и Башкирии.

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Фото: интернет-газета «Реальное время»

Исмет Эрикан сообщил, что они предоставили гигиенические средства, халаты и медицинские костюмы для врачей. Также поставляются в эти учреждения медицинские маски. На текущее время их поступило в количестве 40 тысяч.