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В Башкирии увеличилось количество больных ОРВИ

Рубрика: Общество / Здравоохранение
В Башкирии увеличилось количество больных ОРВИ

Сегодня, 18 мая, прошло оперативное совещание в правительстве Башкирии. Максим Забелин, министр здравоохранения РБ, озвучил текущую эпидемиологическую ситуацию в регионе. Был отмечен рост заболеваемости не только коронавирусной инфекцией.



Министр здравоохранения рассказал о всплеске заболеваемости ОРВИ в Башкирии. Отмечается резкий рост острых респираторных вирусных заболеваний на 700 человек в сутки. Стоит серьёзно относиться к советам эпидемиологов, чтобы не подвергать себя риску.

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Всего в Башкирии зафиксировано 2155 человек с коронавирусом. Большая часть пациентов переносит болезнь бессимптомно и лечится дома. Уже 669 человек за всё время пандемии полностью выздоровели.

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Источник: bash.news
Фото: интернет

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