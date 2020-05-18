В Башкирии увеличилось количество больных ОРВИ

Сегодня, 18 мая, прошло оперативное совещание в правительстве Башкирии. Максим Забелин, министр здравоохранения РБ, озвучил текущую эпидемиологическую ситуацию в регионе. Был отмечен рост заболеваемости не только коронавирусной инфекцией.







Министр здравоохранения рассказал о всплеске заболеваемости ОРВИ в Башкирии. Отмечается резкий рост острых респираторных вирусных заболеваний на 700 человек в сутки. Стоит серьёзно относиться к советам эпидемиологов, чтобы не подвергать себя риску.



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Фото: интернет

Всего в Башкирии зафиксировано 2155 человек с коронавирусом. Большая часть пациентов переносит болезнь бессимптомно и лечится дома. Уже 669 человек за всё время пандемии полностью выздоровели.