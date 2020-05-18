В Минздраве рассказали о количестве заболевших коронавирусом по районам Башкирии

В минздраве Башкирии озвучили последние данные по заболеваемости коронавирусом по городам и районам республики.







Всего в регионе зарегистрировано 2155 случая заражения COVID-19, 94 инфицирования за прошудшие сутки. Лечение от коронавирусной инфекции получают всего 652 больных. Из них в тяжелом состоянии 28 пациентов (на ИВЛ 7 человек). На амбулатурном лечении с легкой формой заболвания находятся 817 человек.



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Зараженные COVID-19 получают лечение в следующих медучреждениях:ГКБ № 18 в Уфе – 83;Нефтекамская городская больница – 73;Клиника БГМУ – 49;Уфимская больница №5 –40;РКБ им. Куватова – 38;Уфимская больница №8 – 36;ГБ в Салавате —30;ГБ в Кумертау —23;Чишминская ЦРБ —21;ГКБ Демского района —20;Республиканская клиническая инфекционная больница Уфы —18;Верхне-Татышлинская ЦРБ – 15;Городских больницах №4и №2 Стерлитамака – по 14;В Белебеевской и Белорецкой ЦРБ, а также Октябрьской ГБ №1 – по 13;Туймазинская ЦРБ — 12;В Бирской ЦРБ и ЦГБ Сибая – по 11;Исянгуловская ЦРБ – 9;В Баймакской ЦГБ, Дюртюлинской ЦРБ и ГКБ №13 Уфы – по 7;В Ишимбайской ЦРБ— 6;В, ЦГБ Кумертау и Республиканской клинической инфекционной больнице Уфы – по 12;В Учалинской ЦРБ, Кушнаренковской ЦРБ и Ишимбайской ЦРБ, ГБ №21 Уфы Верхнеяркеевской ЦРБ – по 5;Янаульская, , Акъярская ЦРБ, в ГБ №1 Стерлитамака и РКВД – по 4;Месягутовская, Иглинская, Благовещенская ЦРБ и РКИБ Стерлитамака, Давлекановская ЦРБ — по 3;Еще 18 больных лечатся в остальных медучреждениях республики.