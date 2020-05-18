В Минздраве рассказали о количестве заболевших коронавирусом по районам Башкирии

В минздраве Башкирии озвучили последние данные по заболеваемости коронавирусом по городам и районам республики.
Всего в регионе зарегистрировано 2155 случая заражения COVID-19, 94 инфицирования за прошудшие сутки. Лечение от коронавирусной инфекции получают всего 652 больных. Из них в тяжелом состоянии 28 пациентов (на ИВЛ 7 человек). На амбулатурном лечении с легкой формой заболвания находятся 817 человек.
Зараженные COVID-19 получают лечение в следующих медучреждениях: ГКБ № 18 в Уфе – 83; Нефтекамская городская больница – 73; Клиника БГМУ – 49; Уфимская больница №5 –40; РКБ им. Куватова – 38; Уфимская больница №8 – 36; ГБ в Салавате —30; ГБ в Кумертау —23; Чишминская ЦРБ —21; ГКБ Демского района —20; Республиканская клиническая инфекционная больница Уфы —18; Верхне-Татышлинская ЦРБ – 15; Городских больницах №4и №2 Стерлитамака – по 14; В Белебеевской и Белорецкой ЦРБ, а также Октябрьской ГБ №1 – по 13; Туймазинская ЦРБ — 12; В Бирской ЦРБ и ЦГБ Сибая – по 11; Исянгуловская ЦРБ – 9; В Баймакской ЦГБ, Дюртюлинской ЦРБ и ГКБ №13 Уфы – по 7; В Ишимбайской ЦРБ— 6; В, ЦГБ Кумертау и Республиканской клинической инфекционной больнице Уфы – по 12; В Учалинской ЦРБ, Кушнаренковской ЦРБ и Ишимбайской ЦРБ, ГБ №21 Уфы Верхнеяркеевской ЦРБ – по 5; Янаульская, , Акъярская ЦРБ, в ГБ №1 Стерлитамака и РКВД – по 4; Месягутовская, Иглинская, Благовещенская ЦРБ и РКИБ Стерлитамака, Давлекановская ЦРБ — по 3; Еще 18 больных лечатся в остальных медучреждениях республики. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram