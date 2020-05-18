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В Минздраве рассказали о количестве заболевших коронавирусом по районам Башкирии

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
В Минздраве рассказали о количестве заболевших коронавирусом по районам Башкирии

В минздраве Башкирии озвучили последние данные по заболеваемости коронавирусом по городам и районам республики.



Всего в регионе зарегистрировано 2155 случая заражения  COVID-19, 94 инфицирования за прошудшие сутки.  Лечение от коронавирусной инфекции получают всего 652 больных. Из них в тяжелом состоянии 28 пациентов (на ИВЛ 7 человек). На амбулатурном лечении с легкой формой заболвания находятся 817 человек.

В Башкирии за сутки выявили 94 новых случая заражения коронавирусом

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Зараженные COVID-19 получают лечение в следующих медучреждениях:
ГКБ № 18 в Уфе – 83;
Нефтекамская городская больница – 73;
Клиника БГМУ – 49;
Уфимская больница №5 –40;
РКБ им. Куватова – 38;
Уфимская больница №8 – 36;
ГБ в Салавате —30;
ГБ в Кумертау —23;
Чишминская ЦРБ —21;
ГКБ Демского района —20;
Республиканская клиническая инфекционная больница Уфы —18;
Верхне-Татышлинская ЦРБ – 15;
Городских больницах №4и №2 Стерлитамака – по 14;
В Белебеевской и Белорецкой ЦРБ, а также Октябрьской ГБ №1 – по 13;
Туймазинская ЦРБ — 12;
В Бирской ЦРБ и ЦГБ Сибая – по 11;
Исянгуловская ЦРБ – 9;
В Баймакской ЦГБ, Дюртюлинской ЦРБ и ГКБ №13 Уфы – по 7;
В Ишимбайской ЦРБ— 6;
В, ЦГБ Кумертау и Республиканской клинической инфекционной больнице Уфы – по 12;
В Учалинской ЦРБ, Кушнаренковской ЦРБ и Ишимбайской ЦРБ, ГБ №21  Уфы Верхнеяркеевской ЦРБ  – по 5;
Янаульская, , Акъярская ЦРБ, в ГБ №1 Стерлитамака и РКВД – по 4;
Месягутовская, Иглинская, Благовещенская ЦРБ и РКИБ Стерлитамака, Давлекановская ЦРБ — по 3;
Еще 18 больных лечатся в остальных медучреждениях республики.

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Источник: gorobzor.ru

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