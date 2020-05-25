В Минздраве Башкирии сообщили, где лечатся пациенты зараженные коронавирусом
Коронавирус в Башкирии | 25 май 2020 | 15:07
В региональном Минздраве сообщили, где проходят лечение зараженные COVID-19. На сегодняшний день в стационарах республики лечение проходят 834 человека.
Отмечается, что в тяжелом состоянии находятся 37 пациентов (на ИВЛ находятся 7 человек). На амбулаторном лечении находится 1036 человек с легкой формой заболевания.
Больные коронавирусом лечатся в следующих учреждениях:
Уфимская больница №18 – 119 человек
Клиника БГМУ – 72
Городская больница Нефтекамска – 66
РКБ имени Куватова – 61
Уфимская больница №8 – 50
Городская больница Салавата и Республиканская клиническая инфекционная больница – по 39
Центральная городская больница Кумертау – 37
Уфимская больница №5 – 35
Демская больница – 24
Больница №2 Стерлитамака – 23
Чишминская ЦРБ – 18
Белебеевская, Ишимбайская и Верхне-Татышлинская ЦРБ – по 15
Больница №4 Стерлитамака, Месягутовская и Дюртюлинская ЦРБ – по 14
Уфимская больница №10 – 12
Больница №1 Октябрьского, Исянгуловская ЦРБ, уфимская больница №13 – по 10
Белорецкая ЦРКБ и Верхнеяркеевкая ЦРБ – по 9
Баймакская ЦГБ - 8
Кигинская ЦРБ – 7
Учалинская, Месягутовская и Акъярская ЦРБ – по 6
Еще 49 пациентов лечатся в различных медучреждениях республики.
Ранее сообщалось, что в Башкирии увеличилось число зараженных коронавирусом.
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