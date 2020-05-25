В Минздраве Башкирии сообщили, где лечатся пациенты зараженные коронавирусом

Коронавирус в Башкирии | 25 май 2020 | 15:07

В региональном Минздраве сообщили, где проходят лечение зараженные COVID-19. На сегодняшний день в стационарах республики лечение проходят 834 человека.







Отмечается, что в тяжелом состоянии находятся 37 пациентов (на ИВЛ находятся 7 человек). На амбулаторном лечении находится 1036 человек с легкой формой заболевания.



Больные коронавирусом лечатся в следующих учреждениях:

Уфимская больница №18 – 119 человек

Клиника БГМУ – 72

Городская больница Нефтекамска – 66

РКБ имени Куватова – 61

Уфимская больница №8 – 50

Городская больница Салавата и Республиканская клиническая инфекционная больница – по 39

Центральная городская больница Кумертау – 37

Уфимская больница №5 – 35

Демская больница – 24

Больница №2 Стерлитамака – 23

Чишминская ЦРБ – 18

Белебеевская, Ишимбайская и Верхне-Татышлинская ЦРБ – по 15

Больница №4 Стерлитамака, Месягутовская и Дюртюлинская ЦРБ – по 14

Уфимская больница №10 – 12



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