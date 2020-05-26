В Башкирии более 300 медработников заразились коронавирусом

Коронавирус в Башкирии | 26 май 2020 | 16:36

Глава Минздрава РБ Максим Забелин сообщил, что в республике больше 300 врачей заразились COVID-19 в ходе работы с больными пациентами. Такие данные он озвучил в ходе брифинга, посвященного ситуации с коронавирусом в регионе.







Отмечается, что для медиков ведется особый реестр, где специальная комиссия определяет риски и формирует документы для выплат.

«Министерством здравоохранения совместно с фондом соцстрахования ведется реестр зараженных работников. Сейчас у нас более чем 300 заразилось новой коронавирусной инфекцией. По каждому случаю работает специальная комиссия, которая опеределяет необходимые риски, формирует необходимые документы для передачи в федеральную службу соцстрахования для выплат и оказания необходимой медицинской помощи», — сообщил Максим Забелин.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram