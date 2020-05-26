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В Башкирии более 300 медработников заразились коронавирусом

В Башкирии более 300 медработников заразились коронавирусом

Коронавирус в Башкирии | 26 май 2020 | 16:36

Глава Минздрава РБ Максим Забелин сообщил, что в республике больше 300 врачей заразились COVID-19 в ходе работы с больными пациентами.  Такие данные  он озвучил в ходе брифинга, посвященного ситуации с коронавирусом в регионе.



Отмечается, что для медиков ведется особый реестр, где специальная комиссия определяет риски и формирует документы для выплат. 

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«Министерством здравоохранения совместно с фондом соцстрахования ведется реестр зараженных работников. Сейчас у нас более чем 300 заразилось новой коронавирусной инфекцией. По каждому случаю работает специальная комиссия, которая опеределяет необходимые риски, формирует необходимые документы для передачи в федеральную службу соцстрахования для выплат и оказания необходимой медицинской помощи», — сообщил Максим Забелин.

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Источник: gorobzor.ru

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