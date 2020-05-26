В Башкирии более 300 медработников заразились коронавирусом

Глава Минздрава РБ Максим Забелин сообщил, что в республике больше 300 врачей заразились COVID-19 в ходе работы с больными пациентами. Такие данные он озвучил в ходе брифинга, посвященного ситуации с коронавирусом в регионе.
Отмечается, что для медиков ведется особый реестр, где специальная комиссия определяет риски и формирует документы для выплат.
«Министерством здравоохранения совместно с фондом соцстрахования ведется реестр зараженных работников. Сейчас у нас более чем 300 заразилось новой коронавирусной инфекцией. По каждому случаю работает специальная комиссия, которая опеределяет необходимые риски, формирует необходимые документы для передачи в федеральную службу соцстрахования для выплат и оказания необходимой медицинской помощи», — сообщил Максим Забелин.