В Башкирии среди студентов БГУ выявили вспышку коронавируса

Коронавирус в Башкирии | 28 май 2020 | 15:14

Фанур Ягафаров, заместитель премьер-министра Правительства РБ сообщил, что в Уфе в общежитии №3 Башкирского государственного университета выявлена вспышка коронавирусной инфекции среди студентов.







Чиновник уточнил, что все они направлены в медицинские учреждения, состояние их удовлетворительное. Все контактировавшие с ними помещены в изолятор. Помещения в данное время продезинфицированы.



В Башкирии в общежитиях университетов и колледжей проживает более 5 тысяч человек. В большинстве случаев это студенты-иностранцы, кроме того, работающие и уроженцы других регионов страны. С 16 мая количество сократилось на 300 человек.



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