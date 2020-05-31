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Одобренный Минздравом России препарат от коронавируса поступит в больницы в июне

Одобренный Минздравом России препарат от коронавируса поступит в больницы в июне

| 31 май 2020 | 12:26

Минздрав России зарегистрировал первый препарат от коронавируса - "Авифавир". По сообщению "Известий", лекарство разработано РФПИ и компанией "ХимРар" и включено в государственный реестр 29 мая на период до 1 января 2021 года.



Предполагается, что в медицинские учреждения данный препарат поступит уже 11 июня. Эффективность препарата против коронавирусной инфекции составит 80 процентов.

Кроме того сообщается, что его будут реализовывать только по контрактам с учреждениями здравоохранения. В аптечные сети для свободной продажи он не поступит.

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Препарат "Авифавит" разработан на основе японского противовирсуного препарата "Фавипиравир". Россия стала третьей страной, не считая Японии и США, где имеется лекарство, которое лечит новую коронавирусную инфекцию.

Александр Мелерзанов, замдиректора по постдипломному образованию и международному сотрудничеству Физтехшколы биологической и медицинской физики МФТИ считает, что получение "Авифавиром" регистрационного удостоверения Минздрава сделало Россию первой страной в мире, где препарат стал доступен для массового применения.

Также сообщается, что данный препарат произведен из российского сырья.

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Источник: www.bashinform.ru

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