В Стерлитамакском районе у членов общины православного храма обнаружен коронавирус
Коронавирус в Башкирии | 02 июн 2020 | 09:45
В селе Ишпарсово Стерлитамакского района Башкирии коронавирус обнаружен у членов общины православного Михайло-Архангельского храма, сообщает региональный Роспотребнадзор.
25 мая внебольничная пневмония была зарегистрирована у шести человек, постоянно проживающих в приходе. По предварительным данным, у двух из них подтвердился коронавирус.
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По последним данным, в Башкирии зарегистрировано 3337 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 1132 человека, летальных случаев 18.
Источник:
gtrk.tv
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