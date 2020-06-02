Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Стерлитамакском районе у членов общины православного храма обнаружен коронавирус

В Стерлитамакском районе у членов общины православного храма обнаружен коронавирус

В Стерлитамакском районе у членов общины православного храма обнаружен коронавирус

Коронавирус в Башкирии | 02 июн 2020 | 09:45

В селе Ишпарсово Стерлитамакского района Башкирии коронавирус обнаружен у членов общины православного Михайло-Архангельского храма, сообщает региональный Роспотребнадзор. 

25 мая внебольничная пневмония была зарегистрирована у шести человек, постоянно проживающих в приходе. По предварительным данным, у двух из них подтвердился коронавирус. 

В Стерлитамаке в водоеме утонул 14-летний подросток

Читайте также:

В Стерлитамаке в водоеме утонул 14-летний подросток
В приходе введены ограничительные меры, ведется эпидемиологическое расследование. 

По последним данным, в Башкирии зарегистрировано  3337 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 1132 человека, летальных случаев 18.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gtrk.tv

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: