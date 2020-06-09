Стало известно, в каких больницах лечатся зараженные COVID-19

Коронавирус в Башкирии | 09 июн 2020 | 16:10

Минздрав Башкирии озвучил последние данные заболеваемости по районам и городам республики. На сегодняшний день выявлено 4113 случаев заражения коронавирусом, 96 диагнозов поставлены за последние сутки. На амбулаторном лечении находятся 1501 человек, а в стационарах лечатся 1089 пациентов. Всего за период выздоровело 1505 больных, а умерло 18.







Зараженные COVID-19 получают лечение в следующих медучреждениях:

ГКБ № 18 в Уфе – 188;

Клиника БГМУ – 97;

ГБ №2 Стерлитамака – 90;

Нефтекамская городская больница – 87;

РКБ им. Куватова – 74;

Уфимская больница №8 – 65;

В ГБ Салавата – 58;

Уфимская больница №5 – 50;

ЦГБ Кумертау – 39;



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Республиканская клиническая инфекционная больница Уфы и Туймазинская ЦРБ - по 36;Белебеевская ЦРБ - 30;Чишминская ЦРБ – 25;В больнице Демского района Уфы и Ишимбайской ЦРБ —по 19;ГКБ №13 Уфы – 16;ГКБ № 10 Уфы и Октябрьская ГБ №1 – по 12;Бирская и Бижбулякская ЦРБ – по 10;В Баймакской ЦГБ – 9;Исянгуловская ЦРБ –8;Дюртюлинская и Белорецкая ЦРБ – по 7;Верхнеяркеевская, Кармаскалинская, Мелеузовская и Месягутовская ЦРБ – по 6;ЧУЗ «КБ» РЖД и ГБ №1 Стерлитамака – по 4.