Стало известно, в каких больницах лечатся зараженные COVID-19

Минздрав Башкирии озвучил последние данные заболеваемости по районам и городам республики. На сегодняшний день выявлено 4113 случаев заражения коронавирусом, 96 диагнозов поставлены за последние сутки. На амбулаторном лечении находятся 1501 человек, а в стационарах лечатся 1089 пациентов. Всего за период выздоровело 1505 больных, а умерло 18.
Зараженные COVID-19 получают лечение в следующих медучреждениях: ГКБ № 18 в Уфе – 188; Клиника БГМУ – 97; ГБ №2 Стерлитамака – 90; Нефтекамская городская больница – 87; РКБ им. Куватова – 74; Уфимская больница №8 – 65; В ГБ Салавата – 58; Уфимская больница №5 – 50; ЦГБ Кумертау – 39;
Республиканская клиническая инфекционная больница Уфы и Туймазинская ЦРБ - по 36; Белебеевская ЦРБ - 30; Чишминская ЦРБ – 25; В больнице Демского района Уфы и Ишимбайской ЦРБ —по 19; ГКБ №13 Уфы – 16; ГКБ № 10 Уфы и Октябрьская ГБ №1 – по 12; Бирская и Бижбулякская ЦРБ – по 10; В Баймакской ЦГБ – 9; Исянгуловская ЦРБ –8; Дюртюлинская и Белорецкая ЦРБ – по 7; Верхнеяркеевская, Кармаскалинская, Мелеузовская и Месягутовская ЦРБ – по 6; ЧУЗ «КБ» РЖД и ГБ №1 Стерлитамака – по 4. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram