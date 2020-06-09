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Стало известно, в каких больницах лечатся зараженные COVID-19

Стало известно, в каких больницах лечатся зараженные COVID-19

Коронавирус в Башкирии | 09 июн 2020 | 16:10

Минздрав Башкирии озвучил последние данные заболеваемости по районам и городам республики. На сегодняшний день выявлено 4113 случаев заражения коронавирусом, 96 диагнозов поставлены за последние сутки. На амбулаторном лечении находятся 1501 человек, а в стационарах лечатся 1089 пациентов. Всего за период выздоровело 1505 больных, а умерло 18.



Зараженные COVID-19 получают лечение в следующих медучреждениях:
ГКБ № 18 в Уфе – 188;
Клиника БГМУ – 97;
ГБ №2 Стерлитамака – 90;
Нефтекамская городская больница – 87;
РКБ им. Куватова – 74;
Уфимская больница №8 – 65;
В ГБ Салавата – 58;
Уфимская больница №5 – 50;
ЦГБ Кумертау – 39;

Минздрав Башкирии назвал больницы, которые закрыты на карантин

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Республиканская клиническая инфекционная больница Уфы и Туймазинская ЦРБ - по 36;
Белебеевская ЦРБ - 30;
Чишминская ЦРБ – 25;
В больнице Демского района Уфы и Ишимбайской ЦРБ —по 19;
ГКБ №13 Уфы – 16;
ГКБ № 10 Уфы и Октябрьская ГБ №1 – по 12;
Бирская и Бижбулякская ЦРБ – по 10;
В Баймакской ЦГБ – 9;
Исянгуловская ЦРБ –8;
Дюртюлинская и Белорецкая ЦРБ – по 7;
Верхнеяркеевская, Кармаскалинская, Мелеузовская и Месягутовская ЦРБ – по 6;
ЧУЗ «КБ» РЖД и ГБ №1 Стерлитамака – по 4.

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Источник: gorobzor.ru

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