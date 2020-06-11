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Всемирная организация здравоохранения объяснила низкую смертность от COVID-19 в России

Всемирная организация здравоохранения объяснила низкую смертность от COVID-19 в России

| 11 июн 2020 | 11:31

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) охарактеризовала уровень смертности от коронавируса в России как «необычный». В то же время эксперты нашли этому феномену логичное объяснение, передает ТАСС.



Эксперты объясняют этот факт быстрым и масштабным тестированием на наличие инфекции. Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что в стране делают очень много тестов и «это тестирование проводится очень и очень быстро». 

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Майк Райан также отметил, что странам разосланы стандартные рекомендации по сертификации летальных исходов, однако это довольно сложная процедура, так как бывают сопутствующие условия, касающиеся причин смерти, «и это может интерпретироваться разными путями».

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Источник: gorobzor.ru

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