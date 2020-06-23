Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Нужно ли первоклассникам проходить медосмотр перед поступлением в школу: ответ Минздрава

Нужно ли первоклассникам проходить медосмотр перед поступлением в школу: ответ Минздрава

Нужно ли первоклассникам проходить медосмотр перед поступлением в школу: ответ Минздрава

| 23 июн 2020 | 16:02

Родителям будущих первоклассников рассказали, нужно ли проходить медицинский осмотр перед поступлением в школу. Об этом на регулярном брифинге по коронавирусу сообщил глава Минздрава Башкирии Максим Забелин.



«Это не является обязательным условием, но пойти на медицинский осмотр все-таки желательно. Он у нас проходит планово, по предварительной записи. Медицинский осмотр в первую очередь направлен на безопасность самого ученика, и, конечно же, родителей, которые будут понимать, какой уровень физической нагрузки можно давать, какие есть факторы риска и правильно ли идет развитие ребенка», – объяснил Забелин.

Минздрав Башкирии намерен ликвидировать специализированные детские стоматологии в Уфе

Читайте также:

Минздрав Башкирии намерен ликвидировать специализированные детские стоматологии в Уфе
Известно, что в связи с пандемией коронавируса в России приостановили диспансеризацию в поликлиниках. Однако попасть на прием к узким специалистам возможно, отметил Максим Забелин.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: