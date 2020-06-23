Нужно ли первоклассникам проходить медосмотр перед поступлением в школу: ответ Минздрава

| 23 июн 2020 | 16:02

Родителям будущих первоклассников рассказали, нужно ли проходить медицинский осмотр перед поступлением в школу. Об этом на регулярном брифинге по коронавирусу сообщил глава Минздрава Башкирии Максим Забелин.







«Это не является обязательным условием, но пойти на медицинский осмотр все-таки желательно. Он у нас проходит планово, по предварительной записи. Медицинский осмотр в первую очередь направлен на безопасность самого ученика, и, конечно же, родителей, которые будут понимать, какой уровень физической нагрузки можно давать, какие есть факторы риска и правильно ли идет развитие ребенка», – объяснил Забелин.



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Известно, что в связи с пандемией коронавируса в России приостановили диспансеризацию в поликлиниках. Однако попасть на прием к узким специалистам возможно, отметил Максим Забелин.