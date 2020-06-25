Жители Башкирии отказываются от лечения в РКБ имени Куватова из-за страха заразиться коронавирусом

Коронавирус в Башкирии | 25 июн 2020 | 18:11

Жители Башкирии отказываются от операций в Республиканской клинической больнице имени Куватова (РКБ) в Уфе, где весной этого года произошла вспышка коронавируса, боясь подхватить там эту инфекцию. Об этом сегодня, 25 июня, рассказала заместитель министра здравоохранения Башкирии Гульнура Зиннурова на брифинге.







— С 12 мая в РКБ идет прием госпитализации пациентов на плановые операции. Другое дело наши жители, когда их приглашают на операции, не только туда, но и в другие больницы, сами отказываются. Пользуясь случаем, я обращаюсь к этим пациентам — бояться не нужно. Нужно пройти вам ряд дополнительных обследований и направляться на получение планового стационарного лечения, — отметила Зиннурова.



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