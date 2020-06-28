В Башкирии замедлился рост числа заболевших коронавирусом
Коронавирус в Башкирии | 28 июн 2020 | 13:11
В Башкирии существенно замедлился рост заболевших новой коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки было обнаружено всего 47 случаев инфицирования. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба.
В целом, в России зарегистрировано 6 791 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, количество пациентов с диагнозом Covid-19 на сегодняшний день составляет 634 437.
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Источник:
bash.news
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