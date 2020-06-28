В Башкирии замедлился рост числа заболевших коронавирусом

Коронавирус в Башкирии | 28 июн 2020 | 13:11

В Башкирии существенно замедлился рост заболевших новой коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки было обнаружено всего 47 случаев инфицирования. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба.



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Всего в республике 5 267 заболевших. Из них 2 853 удалось выздороветь. Жертвами Covid-19 стали 18 человек.В целом, в России зарегистрировано 6 791 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, количество пациентов с диагнозом Covid-19 на сегодняшний день составляет 634 437.