В муниципалитетах Башкирии откроются филиалы лекарственной терапии для лечения онкобольных

| 17 июл 2020 | 15:17

Рак занимает второе место среди причин смерти, от него умирают 15 процентов жителей. Ситуация должна улучшиться с вводом пристроя к хирургическому корпусу республиканского онкодиспансера и открытием центров амбулаторной онкологической помощи. За минувшие полтора года такие центры появились в Кумертау, Нефтекамске, Октябрьском, Стерлитамаке, Белорецке, Белебее и Уфе.







«Дополнительно в рамках нацпроекта «Здравоохранение» мы открываем в муниципалитетах филиалы лекарственной терапии для лечения онкобольных. Только в июле ввели 100 коек в Белебее, Месягутово, Нефтекамске и Сибае. Это позволяет пациентам лечиться по месту жительства», – сообщил министр здравоохранения Максим Забелин.

«Мы повышаем доступность оказания высокотехнологичной медицинской помощи для жителей республики. Работу надо продолжать и в других сферах, например, в стоматологии. В рамках нашего проекта «Взлетай!» мы организовали в крупных школах стоматологические кабинеты. Надо, чтобы 1 сентября все они были готовы к приему учеников», – отметил глава региона Радий Хабиров.

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С 1 августа при благоприятной эпидемической ситуации также возобновят работу мобильные поезда здоровья, которые отправятся в отдаленные населенные пункты.