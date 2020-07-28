В Башкирии будут тестировать прибывающих с курортов

Коронавирус в Башкирии | 28 июл 2020 | 13:06

В Башкирии всех прибывающих с отечественных южных курортов России будут тестировать на коронавирус по прибытии в аэропорты, авто- и железнодорожные вокзалы. Тех, кто путешествовал на автомобиле, обследуют на дому.







Именно такое решение было принято сегодня, 28 июля, на заседании Оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в республике, которое провёл Глава региона Радий Хабиров.



В ходе заседания отмечалось, что на всех курортах сейчас большое скопление отдыхающих, не соблюдается социальная дистанция, люди не носят маски, что способствует распространению опасного вируса. Немаловажно, что в ряде городов и районов юга России есть очаги коронавирусной инфекции. В особенности будут проверять тех, кто отдыхал на курортах Краснодарского края (Сочи, Адлер, Анапа и др.), Крыма (Ялта, Алушта, Евпатория и др.).

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Жителей Башкирии в этом году призывают воздержаться от путешествий на курорты, поскольку опасность распространения коронавирусной инфекции сохраняется, а на курортах она повышена.