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В Башкирии число заразившихся коронавирусом увеличилось на 33 человека

В Башкирии число заразившихся коронавирусом увеличилось на 33 человека

Коронавирус в Башкирии | 28 июл 2020 | 13:47

В Башкирии за предыдущие сутки заразились коронавирусом 33 человека. Информацию об этом рассказали в оперативном штабе.



Всего в республике зафиксировано 6640 случаев коронавирусной инфекции. За весь период распространения коронавируса в регионе выздоровели 4964 заболевших.

Всего от COVID-19 в Башкирии скончалось 22 человека.

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Ранее сообщалось, что руководитель Минздрава Башкирии Максим Забелин вынужден был уйти на самоизоляцию после контакта с больным COVID-19. Об этом стало известно сегодня, 27 июля. В данный момент Забелин работает дистанционно. Однако, в республиканском Минздраве от комментариев по поводу заражения министра воздержались.
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