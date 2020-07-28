В Башкирии число заразившихся коронавирусом увеличилось на 33 человека
Коронавирус в Башкирии | 28 июл 2020 | 13:47
В Башкирии за предыдущие сутки заразились коронавирусом 33 человека. Информацию об этом рассказали в оперативном штабе.
Всего в республике зафиксировано 6640 случаев коронавирусной инфекции. За весь период распространения коронавируса в регионе выздоровели 4964 заболевших.
Всего от COVID-19 в Башкирии скончалось 22 человека.
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