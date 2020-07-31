В Башкирии озвучили актуальную статистику по коронавирусу

Коронавирус в Башкирии | 31 июл 2020 | 12:54

Число зараженных коронавирусом в республике снова выросло. В Башкирии за последние 24 часа выявлено еще 34 случая коронавирусной инфекции, сообщили на портале Стопкоронавирус.рф. Всего заболевание диагностировано у 6745 жителей.



За сутки не изменилось число умерших от COVID-19. Всего в регионе от коронавируса скончались 22 человека.







По состоянию на 30 июля в стационарах Башкирии находились 195 человек, из них в тяжелом – 38 человек, на ИВЛ – 12. Амбулаторно лечатся 1409 человек, выписано за сутки 60 человек. Количество случаев с внебольничной пневмонией за сутки – 88. Выписанных пациентов с пневмонией – 98.

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