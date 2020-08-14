Статистика коронавируса на сегодня, 14 августа, в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 14 авг 2020 | 15:38

По данным министерства здравоохранения Башкортостана, за сутки медики выявили 37 новых носителей коронавируса, а общее число заболевших составило 7234.







В активной стадии заболевания находятся 916 жителей республики, из которых на амбулаторном лечении – 756 пациентов. 160 инфицированных лечатся в стационарах, из них девять человек – в тяжелом состоянии. На аппараты ИВЛ переведены трое заболевших.

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За сутки медики выписали 569 человек, а всего от ковида излечились 6292 пациента. За последние сутки от инфекции скончался еще один житель республики, и число жертв теперь составляет 26. Внебольничную пневмонию врачи диагностировали у 78 человек, а выписали 102. С начала пандемии специалисты провели 676395 теста на коронавирус для 650437 жителей Башкирии. При этом за сутки пробы сдали 8751, а специалисты сделали 8963 исследования.