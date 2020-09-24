В Башкирии число погибших от коронавируса составило 36 человек

Коронавирус в Башкирии | 24 сен 2020 | 14:49

Согласно данным минздрава Башкирии, сегодня, 24 сентября, в республике, выявлено 8556 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки выздоровело 48 пациентов. Всего в регионе поправились 7952 человека.







Также известно, что в больницах на лечении остаются 568 человек. Среди них 515 пациентов находятся дома, а 53 – лежат в стационарах. За сутки от Coviad-19 погиб еще один пациент. Число умерших теперь составляет 36 человек.

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По обновленным данным сайта стопкоронавирус.рф, число заболевших увеличилось до 1 128 836 граждан. Только за сутки Covid-19 был выявлен у 6 595 человек. Побороть болезнь смогли 6 130 пациентов. Количество погибших за сутки составило 149 россиян.