В Башкирии число погибших от коронавируса составило 36 человек

Согласно данным минздрава Башкирии, сегодня, 24 сентября, в республике, выявлено 8556 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки выздоровело 48 пациентов. Всего в регионе поправились 7952 человека.
Также известно, что в больницах на лечении остаются 568 человек. Среди них 515 пациентов находятся дома, а 53 – лежат в стационарах. За сутки от Coviad-19 погиб еще один пациент. Число умерших теперь составляет 36 человек.
По обновленным данным сайта стопкоронавирус.рф, число заболевших увеличилось до 1 128 836 граждан. Только за сутки Covid-19 был выявлен у 6 595 человек. Побороть болезнь смогли 6 130 пациентов. Количество погибших за сутки составило 149 россиян.