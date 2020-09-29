Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин опроверг слухи о своем увольнении

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин опроверг слухи о своем увольнении

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин опроверг слухи о своем увольнении

| 29 сен 2020 | 10:32

Министр здравоохранения РБ Максим Забелин в беседе с изданием «Коммерсант-Уфа» опроверг слухи о своем увольнении.

Напомним, ранее в ряде местных СМИ появлялась информация об отставке главы ведомства и его дальнейшем переходе на пост заместителя министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.



На вопрос о том, что могло стать поводом для таких слухов, министр заметил, что «некие силы пытаются внести раскол в работу нашей команды». Также чиновник пояснил, что у него действует контракт с ведомством до 2024 года.

Прокуратура проверит уфимскую больницу №18, в которой 80-летняя пациентка несколько часов пролежала на полу

Читайте также:

Прокуратура проверит уфимскую больницу №18, в которой 80-летняя пациентка несколько часов пролежала на полу
Напомним, Забелин возглавил ведомство в 2018 году, сменив Рафаэля Яппарова. Ранее он в течение 3-х лет работ в должности заместителя гендиректора Национального медицинского исследовательского центра радиологии в Москве.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: sterlegrad.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: