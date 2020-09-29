Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин опроверг слухи о своем увольнении

| 29 сен 2020 | 10:32

Министр здравоохранения РБ Максим Забелин в беседе с изданием «Коммерсант-Уфа» опроверг слухи о своем увольнении.



Напомним, ранее в ряде местных СМИ появлялась информация об отставке главы ведомства и его дальнейшем переходе на пост заместителя министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.







На вопрос о том, что могло стать поводом для таких слухов, министр заметил, что «некие силы пытаются внести раскол в работу нашей команды». Также чиновник пояснил, что у него действует контракт с ведомством до 2024 года.

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Напомним, Забелин возглавил ведомство в 2018 году, сменив Рафаэля Яппарова. Ранее он в течение 3-х лет работ в должности заместителя гендиректора Национального медицинского исследовательского центра радиологии в Москве.