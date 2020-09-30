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Руководитель Минздрава Башкирии Максим Забелин обвинил в высокой смертности самих пациентов

Руководитель Минздрава Башкирии Максим Забелин обвинил в высокой смертности самих пациентов

| 30 сен 2020 | 14:00

Руководитель регионального Минздрава Максим Забелин на слушаниях в Госсобрании-Курултае Башкирии объяснил причины высокой смертности в 2020 году. Уточняется, что в 2020 году в полтора раза вырос показатель летальных исходов. По мнению главного врача региона, большая часть ответственности лежит на самих пациентах.



Максим Забелин отметил, что больные предпочитают терпеть до последнего и лишь после обращаться за медицинской помощью. Недоработкой ведомства чиновник назвал вынужденный перенос диспансеризации.

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«В первую очередь мы это связываем с нежеланием и боязнью пациентов обращаться за медицинской помощью. У нас проведен детальный разбор. Вызовы скорой помощи на инфаркты и инсульты снизились на 5-7%. Это говорит о том, что пациенты, опасаясь заразиться, в том числе новой коронавирусной инфекцией, терпят до последнего и занимаются самолечением. Также свою роль сыграл отказ от приема препаратов», — рассказал Забелин.
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Источник: gorobzor.ru

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