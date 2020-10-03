Уфимские ковид-госпитали переполнены - врачи бьют тревогу

| 03 окт 2020 | 14:09

На этой неделе Уфа была потрясена смертью Галины Заводниковой — талантливой тележурналистке было всего 35. Причина смерти в официальных публикациях не называется, но многие коллеги Галины считают причиной трагедии последствия перенесенного ей COVID-19.







Многие полагают, что эпидемиологическая ситуация в Уфе и Башкирии под контролем — первую волну эпидемии страна успешно преодолела, карантин позади, а жизнь вернулась в привычное русло. Человек в маске на уфимских улицах сегодня скорее исключение, чем правило, как это и было до пандемии. Однако в сети периодически появляются тревожные сигналы, например, недавнее видео из зубовского ковид-госпиталя. Пациентка в ролике жалуется на стесненные условия — ее положили в коридор, рядом лежачая старушка, свет не выключается, словом, условия для выздоровления не самые подходящие.

«Мы переполнены! Койки не простаивают… Освобождаются места – переводим пациентов. Под “ковидные” сегодня переформатированы 5, 8, 18, демская больницы, и есть “Зубово”. Поток из закрытых “под госпитали” пациентов перераспределяется на 13, 21, 22 больницы и клинику БГМУ, и там реальный коллапс. В обычные больницы кладут только после компьютерной томографии, если там видят “ковидные” изменения, пациента перевозят в госпиталь, а больница “моется” — проводят дезинфекцию. Без КТ не госпитализируем», - сказал собеседник.









Источник в госпитале прокомментировали видео.Иными словами, «обычные» больницы сегодня получили двойную или даже тройную нагрузку из-за того, что на них переводят поток пациентов медучреждений, переформатированных в “ковидные” госпитали. Большой поток пациентов на фоне роста сезонных заболеваний и узкое «бутылочное горлышко» на этапе проверки на аппарате КТ — серьезные факторы риска. Поликлиники и больницы могут стать очагами распространения коронавирусной инфекции в любой момент.

Врачебное сообщество бьет тревогу, в чатах медиков обсуждают самые печальные сценарии и недоумевают, почему люди «расслабились». Ведь базовая гигиена, ношение маски и социальная дистанция это три кита, на которых держится победа над любой эпидемией, пока не запущена в массовое производство действенная вакцина.

«Женщина из этого видео поступила нечестно. Потому что попадет врачам, которые ей жизнь спасают! Причем совершенно на пустом месте, потому что они делают свою работу в тех условиях, которые есть. И условия эти очень тяжелые!», - добавил источник ГорОбзор.ру в медицинских кругах.

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Фото: из открытых источников