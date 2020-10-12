Врач уфимской больницы сообщил об ужасающей ситуации по коронавирусу | ВИДЕО

Коронавирус в Башкирии | 12 окт 2020 | 20:09

Врач Демской больницы № 3 в Уфе Глеб Глебов записал эмоциональное видеообращение к уфимцам. Ролик он опубликовал на своей странице в соцсети накануне, 11 октября.





На видео медик сокрушается из-за масштабного концерта в честь Дня Республики, который прошел в Уфе в тот день. По словам врача, ситуация в ковид-госпиталях сейчас худшая за все время пандемии коронавируса.

— Полгода работал в ковид-госпиталях, и такой критичной ситуации за время пандемии еще вообще не было. У нас не осталось мест даже в коридорах, — сказал он. — В принципе, и такой смертности «от вирусной пневмонии», возбудителем которой является ковид, вообще не было. В Уфе умирает очень-очень много людей. Когда я увидел то, что произошло на Конгресс-холле… Я просто не понимаю, для чего это делается. Я считаю, что в честь Дня Республики нам сегодня устроили геноцид. Геноцид населения нашей же республики. И, дорогие мои друзья, которые отдыхали сегодня там, когда вас будут госпитализировать к нам в госпиталь, пожалуйста, возьмите с собой палатки, потому что мест у нас уже не осталось.

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Фото: Глеб Глебов / инстаграм