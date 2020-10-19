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В Минздраве озвучили статистику заболеваний коронавирусом по городам и районам

В Минздраве озвучили статистику заболеваний коронавирусом по городам и районам

Коронавирус в Башкирии | 19 окт 2020 | 15:57

Министерство здравоохранения Башкирии озвучило актуальные данные по ситуации с коронавирусом в регионе. Так, за сутки выявлено новых 68 случаев заражения COVID-19. За период пандемии в республике заболели опасной инфекцией 9809 человек.



Из новых диагнозов большая часть, а именно 20, поставлена в Уфе, еще 15 случаев выявлены в Туймазинском районе. В Кумертау – 8, в Белебеевском районе – 6, в Мелеузовском – 5, в Кугарчинском районе и Стерлитамаке – по 3. Также по 2 случая  в Альшеевском, Бураевском районах и Октябрьском. В Мишкинском и Миякинском районах по одному новому зараженному.

Также стало известно, где больше всего зараженных опасной инфекцией. Так, традиционно первое место занимает Уфа с 4109 больными. Далее разместился Нефтекамск, где COVID-19 заразились 514 человек. На третьем месте Туймазинский район, там выявлено 486 пациентов. Меньше всего больных в Зилаирском районе и Межгорье, там зафиксировано всего по 3 пациента.

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В стационарах находятся 125 человек, из них 7 пациентов в тяжелом состоянии. К ИВЛ подключен один инфицированный. Амбулаторно лечится 951 человек. На сегодняшний день известно о 47 умерших от коронавируса.

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Источник: gorobzor.ru

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