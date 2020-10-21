В Башкирии в «Список памяти» внесли имя врача-невролога уфимской поликлиники №1 Людмилу Селиванец

Коронавирус в Башкирии | 21 окт 2020 | 14:09

Ещё один врач из Башкирии, которая скончалась после заболевания коронавирусной инфекцией, внесён в «Список памяти». Напомним, в данном списке фиксируются имена всех медиков, которые в борьбе с COVID-19 стали их жертвами.







В список внесли имя 60-летней врача-невролога уфимской поликлиники №1 Людмилу Селиванец. Женщина скончалась на днях от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Общий стаж её работы врачом – 38 лет. Известно, что Людмила Селиванец тяжело перенесла коронавирус и даже нуждалась в аппарате ИВЛ.

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Имена 10 медиков из Башкирии внесены в «Список памяти». На сегодняшний день в списке 733 врача со всей России.