В Башкирии в «Список памяти» внесли имя врача-невролога уфимской поликлиники №1 Людмилу Селиванец

Ещё один врач из Башкирии, которая скончалась после заболевания коронавирусной инфекцией, внесён в «Список памяти». Напомним, в данном списке фиксируются имена всех медиков, которые в борьбе с COVID-19 стали их жертвами.
В список внесли имя 60-летней врача-невролога уфимской поликлиники №1 Людмилу Селиванец. Женщина скончалась на днях от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Общий стаж её работы врачом – 38 лет. Известно, что Людмила Селиванец тяжело перенесла коронавирус и даже нуждалась в аппарате ИВЛ.