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Фельдшер скорой помощи из Нефтекамска получила госнаграду из рук Мишустина

Фельдшер скорой помощи из Нефтекамска получила госнаграду из рук Мишустина

Нефтекамск | 23 окт 2020 | 11:15

Премьер-министр России Михаил Мишустин вручил российским медработникам государственные награды. Ранее в честь всех медицинских работников и добровольцев Президентом было принято решение учредить отдельные госнаграды – это орден Пирогова и медаль Луки Крымского.



Среди награжденных оказались руководители медицинских организаций, доктора, средний медицинский персонал и водители скорых. В числе тех, кого наградили, оказались и уроженцы Башкирии. Так, фельдшер отделения скорой и неотложной медпомощи городской больницы Нефтекамска Эльмира Юсупова была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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Как отмечает Минздрав Башкирии, столь высокая награда была присвоена Юсуповой за большой вклад в борьбу с COVID-19 и проявленную самоотверженность при исполнении служебного и гражданского долга. В ведомстве пояснили, что в период пандемии Эльвира Юсупова неоднократно работала в составе специализированной эпидемиологической бригады скорой медицинской помощи.

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Источник: mkset.ru
Фото: health.bashkortostan.ru

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