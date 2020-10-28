Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Башкирии суточная заболеваемость пневмонией побила очередной антирекорд

В Башкирии суточная заболеваемость пневмонией побила очередной антирекорд

В Башкирии суточная заболеваемость пневмонией побила очередной антирекорд

| 28 окт 2020 | 19:56

Количество заболевших внебольничной пневмонией в Башкирии за сутки увеличилось на 289 человек, сообщили в минздраве республики. На сегодняшний день это рекордный с начала пандемии показатель заболевших. Предыдущий максимум был отмечен 23 октября — 272 пациента.



Число выписанных пациентов с внебольничной пневмонией за день составило 274 человека.

Добавим, пневмония — одно из осложнений при COVID-19. С начала года число умерших от воспаления легких в Башкирии удвоилось по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и по состоянию на 9 октября составило 1505 человек.

В Башкирии за сутки коронавирусом заразились 86 человек: данные за 28 октября

Читайте также:

В Башкирии за сутки коронавирусом заразились 86 человек: данные за 28 октября
Ранее, врач ковид-госпиталя Глеб Глебов рассказал, почему при лечении коронавируса необходимо принимать антикоагулянты

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: sterlegrad.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: