В Башкирии суточная заболеваемость пневмонией побила очередной антирекорд

| 28 окт 2020 | 19:56

Количество заболевших внебольничной пневмонией в Башкирии за сутки увеличилось на 289 человек, сообщили в минздраве республики. На сегодняшний день это рекордный с начала пандемии показатель заболевших. Предыдущий максимум был отмечен 23 октября — 272 пациента.







Число выписанных пациентов с внебольничной пневмонией за день составило 274 человека.



Добавим, пневмония — одно из осложнений при COVID-19. С начала года число умерших от воспаления легких в Башкирии удвоилось по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и по состоянию на 9 октября составило 1505 человек.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram