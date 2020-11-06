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В Башкирии число заболевших пневмонией за сутки достигло 297 человек

В Башкирии число заболевших пневмонией за сутки достигло 297 человек

| 06 ноя 2020 | 15:14

В Башкирии зафиксирован новый рекорд по числу заболевших внебольничной пневмонией. Актуальную на 6 ноября информацию предоставил региональный минздрав.



По данным ведомства, за минувшие сутки в республике выявлено 297 новых случаев внебольничной пневмонией. Напомним, что последний рекорд по числу заболеваемости был зафиксирован 31 октября. При этом число выписанных пациентов с диагнозом «пневмония» за сутки составило 282 человека.

Напомним, за 6 ноября в республике выявлен ещё один летальный случай от коронавируса.

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Ранее сообщалось о том, что в Башкирии подготовили документ об обязательной самоизоляции. Распространится указ на граждан старше 65 лет. Такое решение связано с обострением пандемии и тяжелым течением COVID-19 у пожилых.

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Источник: ufa.aif.ru

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