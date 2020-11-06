В Башкирии число заболевших пневмонией за сутки достигло 297 человек
| 06 ноя 2020 | 15:14
В Башкирии зафиксирован новый рекорд по числу заболевших внебольничной пневмонией. Актуальную на 6 ноября информацию предоставил региональный минздрав.
По данным ведомства, за минувшие сутки в республике выявлено 297 новых случаев внебольничной пневмонией. Напомним, что последний рекорд по числу заболеваемости был зафиксирован 31 октября. При этом число выписанных пациентов с диагнозом «пневмония» за сутки составило 282 человека.