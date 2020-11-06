Московский врач поделилась собственной схемой профилактики коронавируса

| 06 ноя 2020 | 11:51

Врач Глеб Глебов из Республиканского клинического инфекционного центра, расположенного в Зубово, провел в соцсетях прямой эфир с Лилией Селивановой, патологоанатомом, которая одной из первых в стране раскрыла патогенез COVID-19. Врач рассказала жителям Башкирии, как действует новая коронавирусная инфекция, какие препараты применяются для лечения, и как обезопасить себя от вируса.







«Я увидела нетипичную картину поражения органов дыхания. Были очень выраженные изменения, которые имеют свои особенности. Изначально считалось, что это респираторная инфекция, которая поражает исключительно легкие. Когда я провела первые секции, то увидела, что тотально поражаются почти все сосуды. Это на сегодняшний день является загадкой», – рассказала патологоанатом.



По мнению Селивановой, коронавирус проникает через респираторный тракт и поражает альвеоциты второго порядка. Эти клетки, которые поражены, начинают слущиваться, и эта клетка погибает. Если у человека нормальный иммунный ответ, то приходят иммунные клетки к месту поражения, элиминируют вирус, и человек выздоравливает.

«Есть случаи, когда иммунный ответ неадекватный. К месту поражения приходит огромное количество иммунных клеток, которые вырабатывают огромное количество цитокинов. Эти цитокины начинают разрушать не только клетки, пораженные вирусом, но и все остальные клетки, которые вблизи расположены. Это вызывает отек в альвеолах», – отметила врач.

«Вы продвигаетесь так далеко и хорошо, а мы до сих пор с первого дня назначаем цефтриаксон и радуемся, и еще некоторые люди утверждают, что благодаря этому излечились», – поделился с московской коллегой Глебов.









Глеб Глебов рассказал, что для лечения в таких случаях используется дексаметазон. Селиванова также добавила, что обязательно должны использоваться антикоагулянты. Многие медики уже подтвердили их эффективность.Врач из Москвы заявила, что сейчас совместно с иммунологами занимается исследованием иммунных ответов и других процессов. Патологоанатом рассказала, что обязательно поделится наработками с врачами из Башкирии.

В заключение Лилия Селиванова поделилась собственной схемой профилактики коронавируса. Медик отметила, что до сих пор не заразилась инфекцией.

«Я принимаю витамин D, препараты магния, препараты цинка, витамин С. Не стоит использовать никакие иммуномодуляторы. Однако какие-то специфические препараты тут не посоветуешь», – заключила врач.

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Фото: НМИЦ Эндокринологии