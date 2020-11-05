Как отличить простуду от коронавируса - объяснения Роспотребнадзора
| 05 ноя 2020 | 10:49
В осенне-зимний период подверженность респираторным вирусным инфекциям возрастает. Эпидемический порог ОРВИ превышен в 47 регионах России, сообщают в Роспотребнадзоре.
Ввиду продолжающейся пандемии коронавируса важно уметь отличать эту болезнь от гриппа или простуды. Симптомы у заболеваний схожие, но отличия имеются, рассказали в Telegram-канале Роспотребнадзора.
Характерные признаки гриппа – нехватка сил, боль в суставах, головная боль. Простуда проявляется насморком, чиханием, болью в горле. При коронавирусе такие симптомы проявляются не часто, чихание вообще никогда.
Одышка, типичная для гриппа, не проявляется при коронавирусе. В оперштабе ведомства рассказали, что коронавирус в большинстве случаев проходит без поражения легких и без одышки.
Отмечается, что коронавирусная инфекция распространяется медленнее гриппа, так как имеет больший инкубационный период, но и процент критических случаев при коронавирусе выше.
Специалисты отмечают, что коронавирус проявляет такими симптомами: повышенной температурой, сухим кашлем, диареей, конъюнктивитом, кожными высыпаниями, потерей вкуса и обаяния, болями в груди, нарушениями речи. Точный диагноз определяется после прохождения специального тестирования.
Грипп тяжелее переносят дети, беременные, пожилые люди и люди с хроническими болезнями. Ковид поражает чаще всего пожилых и людей с хроническими болезнями.
На 4 ноября в России зафиксировано 18 648 случаев инфицирования ковид, умерли 355 человек.
Ранее эксперты рассказали о 6 симптомах COVID-19, которые встречаются чаще всего. Медики отмечают, что около 50% зараженных коронавирусом переносят заболевание бессимптомно. При этом у 80% присутствуют симптомы, напоминающие ОРВИ.