В Башкирии из-за свиного гриппа школы массово уходят на карантин

14:28, 19 дек 2022

Школы Башкирии массово уходят на карантин. Информацию об этом подтвердили в республиканском Роспотребнадзоре.



Как объяснили в ведомстве, всему виной свиной грипп и другие респираторные инфекции, в том числе коронавирус. Если болеют 20% учеников, то класс отправляют на дистанционное обучение. В министерстве образования республики не смогли оперативно уточнить, сколько именно школ отправлено на карантин.







— Эта цифра плавающая. Сегодня один класс ушел, потом другой. Карантин длится 7 дней. Карантинные мероприятия начались уже в ноябре, — поясняют в пресс-службе Роспотребнадзора.



Штамм свиного гриппа, который сейчас распространен в Башкирии, не новый. По данным Роспотребнадзора, он уже «гулял» в республике в 2009–2010 годах. Инкубационный период у него от нескольких часов до одной недели. Симптомы у гриппа такие же, как и других респираторных инфекций.



— Это высокая температура, кашель, слабость, головная и мышечная боль, возможно даже кишечное расстройство. Кардинальных отличительных признаков не будет, — объясняет руководитель пресс-службы Роспотребнадзора Регина Акмалова.





Как рассказали в ведомстве, фармкампания по вакцинации уже закончена.



— Мы уже идем на подъем, уровень заболеваемости высокий. По многолетним наблюдениям, пик будет в январе, — говорит Регина Акмалова.

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