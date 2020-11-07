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"Никогда еще опасность заражения не была такой явной": жителей Башкирии предупреждают об угрозе птичьего гриппа

"Никогда еще опасность заражения не была такой явной": жителей Башкирии предупреждают об угрозе птичьего гриппа

| 07 ноя 2020 | 16:13

В соседних с Башкирией регионах обострилась ситуация с птичьим гриппом. За минувший месяц только в Татарстане было выявлено как минимум три очага этого заболевания. Один из них находится в Муслимовском районе, всего в десятке километров от Бакалинского района Башкирии.



- Никогда еще опасность заражения этой инфекцией в нашей республике не была такой явной, - отмечает начальник Управления ветеринарии Башкирии Азат Зиганшин.

По его словам, вероятность летального исхода при этой инфекции очень велика, к тому же она быстро распространяется. Ситуация усугубляется тем, что сейчас сезон перелета птиц - главных переносчиков этой заразы.

Власти призывают жителей республики сообщать о любых подозрениях на инфекцию в ветеринарные станции или по бесплатному номеру горячей линии 8 800 77 55 828. Дабы обезопасить себя и свое хозяйство, жителям рекомендуют приостановить выгул домашней птицы, не контактировать с дикими особями, не приобретать живую птицу, корма.

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Источник: www.ufa.kp.ru

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