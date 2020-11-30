Медик из Башкирии рассказал, как максимально сохранить легкие при коронавирусе

| 30 ноя 2020 | 11:30

Дмитрий Рогалев, занимающий пост завотделением анестезиологии-реанимации Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера, поделился информацией о поддержании газообмена в легких. По его словам, тут может помочь так называемая терапия позиционного типа, когда человек лежит на животе.







Он добавил, что при положении лежа на спине происходит развитие атолектазов. Так называют участки легкого, которые отключаются, спадают и не принимают участия в кровяном газообмене. Говоря проще, там происходит накапливание жидкости.



Данное явление можно сравнить с влажной губкой: если смочить ее в верхней части, то вода стечет и аналогичное положение вещей будет в прон-позиции.



Рогалев добавил, что если человека перевернуть со спины на живот, то начнется расправление атолектазов. В иных областях легкого этого явления наблюдаться не будет, потому что в упомянутом положении давление органов средостения выражается явнее, нежели на животе.

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