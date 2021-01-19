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13 районов Башкирии закупают вакцину от коронавируса

13 районов Башкирии закупают вакцину от коронавируса

Коронавирус в Башкирии | 19 янв 2021 | 15:25

19 января в министерстве здравоохранения Башкирии состоялся традиционный оперативный брифинг по коронавирусу. Конференцию провела заместитель главы ведомства Ирина Кононова.



В рамках онлайн-встречи она ответила на волнующие граждан вопросы. Один из них коснулся стартовавшей в России 18 января массовой вакцинации от коронавируса.

Ирина Кононова сообщила, что в регионе иммунизация начнется в феврале. Тогда в регион поступят 50800 доз вакцин. В марте прибудет еще 100700 доз «Спутник V». Покупают вакцину 13 районов Башкирии. 72 организации в регионе уже оснащены оборудованием для транспортировки и хранения препарата.

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Ранее сообщалось о том, что в Башкирии вводятся антиковидные паспорта для вакцинировавшихся или переболевших коронавирусом.

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Источник: proural.info

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