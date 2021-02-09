Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » В Башкортостане количество погибших от коронавируса достигло 210 человек

В Башкортостане количество погибших от коронавируса достигло 210 человек

В Башкортостане количество погибших от коронавируса достигло 210 человек

Коронавирус в Башкирии | 09 фев 2021 | 12:09

По данным на 9 февраля, в Башкортостане подтвердили 25 731 случай коронавирусной инфекции. Суточный прирост заболевших составил 165 человек. Данные предоставили представители Министерства здравоохранения республики.

В настоящий момент борьбу с заболеванием продолжают 5966 граждан. Под наблюдением врачей находятся 307 пациентов. Большинство жителей региона – 5659 человек – переносят болезнь в легкой форме и лечатся дома, соблюдая режим самоизоляции.

Всего с момента начала пандемии в республике выписали 19 555, в минувшие сутки признаны здоровыми 187 пациентов. Однако в Башкирии не останавливается рост погибших от ковида. За последние 24 часа зарегистрировано 2 летальных случая. Количество жертв выросло до 210 человек.

Читайте также:

ЗАГСам Башкортостана разрешили регистрировать молодоженов в торжественной обстановке
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: