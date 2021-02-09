В Башкортостане количество погибших от коронавируса достигло 210 человек

Коронавирус в Башкирии | 09 фев 2021 | 12:09

По данным на 9 февраля, в Башкортостане подтвердили 25 731 случай коронавирусной инфекции. Суточный прирост заболевших составил 165 человек. Данные предоставили представители Министерства здравоохранения республики.







В настоящий момент борьбу с заболеванием продолжают 5966 граждан. Под наблюдением врачей находятся 307 пациентов. Большинство жителей региона – 5659 человек – переносят болезнь в легкой форме и лечатся дома, соблюдая режим самоизоляции.



Всего с момента начала пандемии в республике выписали 19 555, в минувшие сутки признаны здоровыми 187 пациентов. Однако в Башкирии не останавливается рост погибших от ковида. За последние 24 часа зарегистрировано 2 летальных случая. Количество жертв выросло до 210 человек.

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