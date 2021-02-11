В Башкортостане число заразившихся коронавирусом превысило 26 тысяч человек

Коронавирус в Башкирии | 11 фев 2021 | 11:48

На 11 часов 11 февраля в Республике Башкортостан подтверждены 26 054 случая инфицирования коронавирусом. Актуальную информацию обнародовал региональный Минздрав. Суточный прирост заразившихся составил 160 человек.



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Активных случаев на сегодняшний день 5959. В их числе 326 пациентов ковид-госпиталей, еще 5633 жителя республики лечатся в домашних условиях. Выздоровели за все время 19 878 заразившихся. 158 из них выписались за минувшие сутки. К сожалению, не все справились с COVID-19. Минздрав сообщил о трех умерших. Число летальных случаев составило 217 смертей.