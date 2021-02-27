Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » Статистика коронавируса на сегодня, 27 февраля 2021 года, в Башкирии

Статистика коронавируса на сегодня, 27 февраля 2021 года, в Башкирии

Статистика коронавируса на сегодня, 27 февраля 2021 года, в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 27 фев 2021 | 13:44

В Башкирии за последние сутки у 139 человек была подтверждена новая коронавирусная инфекция. С начала пандемии число таких случаев в республике возросло до 28 444 фактов.

Такие данные сообщил федеральный оперативный штаб. В Башкирии из всех зарегистрированных случаев болезни перенесли коронавирус уже 22 713 человек и были выписаны по выздоровлению, за последние сутки - 197 пациентов.

Большая часть пациентов переносит заболевание в легкой форме. Кроме того, согласно федеральным данным, в республике за последние сутки не было зарегистрировано ни одного случая смерти от COVID-19. За весь период пандемии погибло 269 человек.

Напомним, что Министерство здравоохранения Башкирии сообщало печальную статистику. Стало известно, сколько медиков в республике скончались из-за коронавируса. 

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: bash.news

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: