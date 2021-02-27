Статистика коронавируса на сегодня, 27 февраля 2021 года, в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 27 фев 2021 | 13:44

В Башкирии за последние сутки у 139 человек была подтверждена новая коронавирусная инфекция. С начала пандемии число таких случаев в республике возросло до 28 444 фактов.







Такие данные сообщил федеральный оперативный штаб. В Башкирии из всех зарегистрированных случаев болезни перенесли коронавирус уже 22 713 человек и были выписаны по выздоровлению, за последние сутки - 197 пациентов.



Большая часть пациентов переносит заболевание в легкой форме. Кроме того, согласно федеральным данным, в республике за последние сутки не было зарегистрировано ни одного случая смерти от COVID-19. За весь период пандемии погибло 269 человек.

Напомним, что Министерство здравоохранения Башкирии сообщало печальную статистику. Стало известно, сколько медиков в республике скончались из-за коронавируса.





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