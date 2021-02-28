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В Уфе РКБ имени Куватова начнет прием плановых рожениц в родильном доме

В Уфе РКБ имени Куватова начнет прием плановых рожениц в родильном доме

Уфа | 28 фев 2021 | 20:26

Родильный дом республиканской клинической больницы имени Куватова, который три месяца работал в статусе инфекционного госпиталя, с 1 марта начинает прием плановых рожениц.

Об этом администрация больницы сообщает на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

- Вот и роддом нашей больницы завершил свою работу в статусе инфекционного госпиталя для беременных, - говорится в сообщении. - Чуть более 3 месяцев мы оказывали медицинскую помощь беременным с подозрением на ОРВИ, коронавирусную инфекцию и внебольничную пневмонию.

Администрация больницы сообщает, что сегодня завершаются противоэпидемические мероприятия и дезинфекция помещений роддома, а завтра начинается прием рожениц Башкирии в плановом режиме.

Врачи роддома отмечают, что беременные не болеют коронавируснои инфекцией тяжелее или легче по сравнению с другими пациентами.

- Об этом говорят как мировые данные, так и наши наблюдения. Как показывает опыт, на течение заболевания оказывает влияние не беременность, а наличие или отсутствие других соматических заболевании — сахарный диабет, болезни органов дыхания, сердечно-сосудистых заболевании.

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Источник: www.sobkor02.ru

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