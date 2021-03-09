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Минздрав Башкирии сообщил, как планирует снизить смертность в республике

Минздрав Башкирии сообщил, как планирует снизить смертность в республике

Уфа | 09 мар 2021 | 11:11

Сегодня, 9 марта, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава министерства здравоохранения Максим Забелин сообщил о путях снижения смертности населения разных возрастных групп.

Прежде всего, по словам министра, планируется снизить детскую смертность благодаря республиканской программе по созданию современной инфраструктуры по оказанию медпомощи детям.

Для спасения граждан от 20 до 59 лет и от 60 до 79 лет планируется применять диспансеризацию, лечение хронических заболеваний на разных стадиях, вакцинацию и профилактику смертей от внешних причин.

Власти республики намерены при помощи республиканских программ по сохранению здоровья сохранить более 8,5 тысяч жизней.

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Источник: mkset.ru
Фото: pixabay

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