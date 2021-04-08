Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » Статистика коронавируса на сегодня, 8 апреля 2021 года, в Башкирии

Статистика коронавируса на сегодня, 8 апреля 2021 года, в Башкирии

Статистика коронавируса на сегодня, 8 апреля 2021 года, в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 08 апр 2021 | 12:23

В Башкирии за период пандемии в республике заболели коронавирусом 33 191 человек. За сутки в регионе выявлено 104 новых случая заражения COVID-19. Такие данные приводит администрация главы РБ.

От болезни выздоровели 28 981 инфицированный. За сутки выписаны 240 человек. Двумя компонентами вакцины привились 105 669 жителей, 163 за последние 24 часа.

Также сообщается о новых случаях смерти из-за коронавируса. Известно, что за сутки еще четыре человека умерли от опасной инфекции. Всего в регионе зарегистрировано 387 летальных исходов от COVID-19.

Читайте также:

Как подготовиться к вакцинации от коронавируса: рекомендации Минздрава Башкирии
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: