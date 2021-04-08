Статистика коронавируса на сегодня, 8 апреля 2021 года, в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 08 апр 2021 | 12:23

В Башкирии за период пандемии в республике заболели коронавирусом 33 191 человек. За сутки в регионе выявлено 104 новых случая заражения COVID-19. Такие данные приводит администрация главы РБ.



От болезни выздоровели 28 981 инфицированный. За сутки выписаны 240 человек. Двумя компонентами вакцины привились 105 669 жителей, 163 за последние 24 часа.



Также сообщается о новых случаях смерти из-за коронавируса. Известно, что за сутки еще четыре человека умерли от опасной инфекции. Всего в регионе зарегистрировано 387 летальных исходов от COVID-19.



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