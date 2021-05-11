Стал известен график работы поликлиник в Башкирии в праздничный день 13 мая

| 11 май 2021 | 19:00

Глава Минздрава Башкирии Максим Забелин рассказал о графике работы поликлиник и пунктов вакцинации в праздничный день 13 мая. Напомним, в этот четверг мусульмане отметят Ураза-байрам.



— 13 мая все медицинские учреждения республики работают по графику субботы, а прививочные и пункты вакцинации — в прежнем режиме. Поэтому, если кому-то назначено получение второго компонента на 13-е число, никаких ограничений на получение вакцины не будет, — сказал Забелин.









В пресс-службе Минздрава добавили, что под графиком субботы глава ведомства имел в виду работу медучреждений с 08:00 до 17:00.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии жители предложили сделать 14 мая 2021 года выходным днем для школьников.





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Фото: newsbash.ru