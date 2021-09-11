В Башкирии зафиксирован очередной антирекорд по количеству заболевших COVID-19
14:37, 11 сен 2021
Увеличилось число инфицированных и погибших от коронавирусной инфекции в Башкирии. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
По данным на 11 сентября, в республике выявлено 307 новых случаев заболевания граждан данной инфекцией. Общее число заболевших составило 60 378 человек.
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На эту дату скончалось от коронавируса 16 человек. Общее число жертв достигло 1280 человек.
Продолжается вакцинация населения. Так, первым компонентом вакцины привито 1 217 308 человек, вторым – 1 091 372.
Источник:
ufa.aif.ru
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