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В Башкирии зафиксирован очередной антирекорд по количеству заболевших COVID-19

В Башкирии зафиксирован очередной антирекорд по количеству заболевших COVID-19

14:37, 11 сен 2021

Увеличилось число инфицированных и погибших от коронавирусной инфекции в Башкирии. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

По данным на 11 сентября, в республике выявлено 307 новых случаев заболевания граждан данной инфекцией. Общее число заболевших составило 60 378 человек.

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Из общего числа за всё время пандемии выздоровели 53 459 человек, из них 115 за последние сутки.

На эту дату скончалось от коронавируса 16 человек. Общее число жертв достигло 1280 человек.

Продолжается вакцинация населения. Так, первым компонентом вакцины привито 1 217 308 человек, вторым – 1 091 372.

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Источник: ufa.aif.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии
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