В Башкирии общее число жертв коронавируса составило 2339 человек

13:14, 23 окт 2021

В Башкирии за сутки от коронавируса погибло 35 пациентов, общее число жертв достигло 2 тыс. 339 человек. Данные о ситуации предоставили в Администрации главы РБ.







На 11 часов 23 октября в республике подтвердили 80 тыс. 811 случаев коронавирусной инфекции. Суточный прирост заболевших составил 667 пациентов. Всего с момента начала пандемии вылечились 70 тыс. 179 человек, 649 – за последние сутки.



В настоящее время первый компонент вакцины получили 1 млн 548 тыс. 603 жителя Башкирии. Полностью привились от коронавируса 1 млн 295 тыс. 766 граждан. За сутки первым компонентом вакцинировали 21 тыс. 455 человек, 6 тыс. 349 – вторым.

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